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Когда Аскольд принял християнство?
Когда Аскольд принял християнство?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В 860 году киевский князь Аскольд совершил поход на Константинополь ипринял христианство
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