Когда были найдены первые берястеные грамоты? Срочно!!!!!!

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Когда были найдены первые берястеные грамоты? Срочно!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1951 год - была найдена первая берястяная грамота
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