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Когда человек начинает осваивать планету?
Когда человек начинает осваивать планету?
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Почти сначала:-) :-) :-) :-) :-) :-)
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