Когда и где был запущенспутник Земли
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Когда и где был запущенспутник Земли
Ответ(ы):
Гость:
Спутник Земли был запущен в 1957 году в СССР.
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