Когда и по каким причинам произошло закрытие Японии
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Когда и по каким причинам произошло закрытие Японии
Ответ(ы):
Гость:
Было такое, еще до индустриализации (до реставрации мейдзи) . Япония тогда торговала со многими странами, в частности это были Португалия, Испания, Китай и др. Дело в том что такие активисты церкви как Франциск Ксаверий устанавливали в Японии свою власть и обращали население в свою веру. Делалось это не бесплатно, активисты привозили в Японию оружие, тем самым укрепляя власть местных феодалов, а сами взамен увозили золото и серебро. Сегунату это не понравилось и они выгнали всех активистов из страны, церкви все разрушили, наказали некоторых феодалов и чиновников и ввели запрет на торговлю с другими странами. Лишь один порт был открыт для внешней торговли, Нагасаки. И то с Китаем и Голландией. О вспомнил, было это с 1641 по 1853 год.
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