Когда я шел , не было битвы , было объявлено перемирие, была весна, березки поднимали зеленые головки, сосны вытягивались , выпрямлялись . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :"( НАЙТИ ПОДЛЕЖАЩИЕ И СКАЗУЕМОЕ . ТИПЫ СВЯЗЕЙ

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Когда я шел , не было битвы , было объявлено перемирие, была весна, березки поднимали зеленые головки, сосны вытягивались , выпрямлялись . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :"( НАЙТИ ПОДЛЕЖАЩИЕ И СКАЗУЕМОЕ . ТИПЫ СВЯЗЕЙ

Автор: Гость