Когда я шел , не было битвы , было объявлено перемирие, была весна, березки поднимали зеленые головки, сосны вытягивались , выпрямлялись . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :"( НАЙТИ ПОДЛЕЖАЩИЕ И СКАЗУЕМОЕ . ТИПЫ СВЯЗЕЙ
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Когда я шел , не было битвы , было объявлено перемирие, была весна, березки поднимали зеленые головки, сосны вытягивались , выпрямлялись . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :"( НАЙТИ ПОДЛЕЖАЩИЕ И СКАЗУЕМОЕ . ТИПЫ СВЯЗЕЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шел, не было битвы, было объявлено, была весна, поднимали, вытягивались, выпрямлялись.
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