Когда инерция вредна
Разное
Когда инерция вредна
Ответ(ы):
Гость:
с вредной - экстренное торможение автомобиля, поезда и т. д. В таких случаях водитель хочет резко затормозить, чтобы не наехать на пешехода, например. А силы инерции ему в этом мешают. И бывают случаи травматизма, аварий и т. д.
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