Когда инерция вредна

Гость: Гость:

с вредной - экстренное торможение автомобиля, поезда и т. д. В таких случаях водитель хочет резко затормозить, чтобы не наехать на пешехода, например. А силы инерции ему в этом мешают. И бывают случаи травматизма, аварий и т. д.