Когда Мишу догнали, сразу поняли, почему он побил рекорд. На его ноге примостился большущий рак. Так Миша завоевал приз. Плиз помогите написать продолжение, стал ли Миша чемпионом словами от главного героя.
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Когда Мишу догнали, сразу поняли, почему он побил рекорд. На его ноге примостился большущий рак. Так Миша завоевал приз. Плиз помогите написать продолжение, стал ли Миша чемпионом словами от главного героя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я стал победителем только этой гонки и большего я не добился, потому что рак не пришёл, и не приходил даже просто так ко мне никогда
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