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Когда на Руси появилось христианство?
Когда на Руси появилось христианство?
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Когда ушло язычество и Владимир крестил всех огнем и мечем, точно не помню, но вроде 930
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