Когда на верхнюю полку поставили ещё 5 книг а на Нижнюю 7 книг на каждой полке стояло 13 . кг сколько книг было на каждой полке сначала
Математика
Когда на верхнюю полку поставили ещё 5 книг а на Нижнюю 7 книг на каждой полке стояло 13 . кг сколько книг было на каждой полке сначала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На первой полке было 8 книг. 13-5=8 а на второй полке было 13-7=6
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