Когда на верхнюю полку поставили ещё 5 книг а на Нижнюю 7 книг на каждой полке стояло 13 . кг сколько книг было на каждой полке сначала

Математика

Когда на верхнюю полку поставили ещё 5 книг а на Нижнюю 7 книг на каждой полке стояло 13 . кг сколько книг было на каждой полке сначала

Автор: Гость