Когда началась чума в европе

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Когда началась чума в европе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В Европе чума(чёрная смерть) началась в 1346 году,закончилась в 1353 году.
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