Когда начался железный век?Почему использование железа помогло развитию человечества?

Железный век - это эпоха в первобытной и древней истории человечества, характеризующаяся распространением металлургии железа и изготовлением железных орудий. Начался примерно в 1200 г. до н. э. и продолжался до 340 г. н. э.Общедоступность и дешевизна железа обеспечили быстрое вытеснение им бронзы и камня, что спосбоствовало дальнейшему развитию сельского хозяйства, распространению пашенного земледелия, а также совершенствованию ирригации (орошения).Значительно ускорилось и развитие различных ремёсел, в первую очередь кузнечного, оружейного, создания транспорта (кораблей, колесниц), рудного дела, обработки камней и дерева. В результате начало интенсивно развиваться мореплавание, строительство, создание дорог, а также совершенствовалась военная техника. К середине I тысячелетия до н. э. распространяется, как средство обращения, металлическая монета, что послужило развитию торговли.