Когда оно есть, мы жалуемся и прячемся от него, а когда оно пропадает, мы плачем и ж??ём его. Что это? Спасибо)

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Когда оно есть, мы жалуемся и прячемся от него, а когда оно пропадает, мы плачем и ж??ём его. Что это? Спасибо)

Автор: Гость