Когда пишется отрицательная частица не, а когда ни?

Ну смотри, "ни"-это частица, которая усиляет эффект отрицания, и если ты из предложения уберешь ее, то ничего не изменится, плюс ко всему "ни" пишется тогда, когда ударение падает на второй слог, то есть, например: я ничего не делаю. А частица "не" пишется в том случае, если падает ударение на нее, следи за моей мыслью: я ничего не смогу сделать. мне нечего поделать. Чувствуешь разницу? В правилах сильно мудрят, я постаралась объяснить тебе более менее просто) Не забывай так же про предлоги, с ними частицы "не" "ни" пишутся раздельно, например: я ни к чему не притронусь, мне не с кем пойти на прогулку. Удачи! :)