когда подвесили груз массой 5 кг на пружину , он совершил 45 колебаний за минуту.. каков коэффициент жесткости пружины

Физика

когда подвесили груз массой 5 кг на пружину , он совершил 45 колебаний за минуту.. каков коэффициент жесткости пружины

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