когда подвесили груз массой 5 кг на пружину , он совершил 45 колебаний за минуту.. каков коэффициент жесткости пружины
Физика
когда подвесили груз массой 5 кг на пружину , он совершил 45 колебаний за минуту.. каков коэффициент жесткости пружины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/V = 2π√m/k, возведем обе части в квадрат.. (1/V)² = (2π√m/k)² отсюда k = m*π²*4*V² V = 45/мин = 45/60 с = 3/4 k = m*π²*4*V² = 4 * 5 * 9,86 * 9/16 = 110,92 Н/М
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