Когда самолёт летит над облаками на одной высоте, то пассажиру иногда кажется, что самолёт падает вниз на облака. Откуда такая иллюзия?
Физика
Когда самолёт летит над облаками на одной высоте, то пассажиру иногда кажется, что самолёт падает вниз на облака. Откуда такая иллюзия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это как бы воздушная яма . когда человек летит на самолете такое случается , но в этом нет ничего страшного (многие для этого тратят деньги, дабы увидеть такое "явление ")
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