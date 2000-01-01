Когда сгорела 1/5 свечии ещё 5 сантиметров то высотасвечи стала 3 сантиметра какой высоты была свеча первоначально

Математика

Когда сгорела 1/5 свечии ещё 5 сантиметров то высотасвечи стала 3 сантиметра какой высоты была свеча первоначально

Автор: Гость