Когда со словом President употребляется артикль "the" а когда не употребляется? В Англий??ком языке слово "President" употребляется как с артиклем "The", так и без него. В каких случаях как употребляется (President, The Preside...

Английский язык
Когда со словом President употребляется артикль "the" а когда не употребляется? В Англий??ком языке слово "President" употребляется как с артиклем "The", так и без него. В каких случаях как употребляется (President, The President)? Нужен точный ответ, пожалуйста!!!))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
President - когда мы не говорим о конкретном человеке The President - когда мы имеем в виду конкретного президента, например, the President Vladimir Putin Пожалуйста
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