КОГДА так говорят " Умен как индюк " И что означает поговорка " Шила в мешке не ута??шь " ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
Литература
КОГДА так говорят " Умен как индюк " И что означает поговорка " Шила в мешке не ута??шь " ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
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