КОГДА так говорят " Умен как индюк " И что означает поговорка " Шила в мешке не ута??шь " ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!

Литература

КОГДА так говорят " Умен как индюк " И что означает поговорка " Шила в мешке не ута??шь " ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!

Автор: Гость