Когда то,давно старик открыл внуку притчу: - В каждом человеке идёт борьба , очень похожая на борьбу двух волков. Один волк - это зависть, ревность, эгоизм, злость, ложь. Второй волк-мир, любовь , доброта, надежда, истина и вер...

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Когда то,давно старик открыл внуку притчу: - В каждом человеке идёт борьба , очень похожая на борьбу двух волков. Один волк - это зависть, ревность, эгоизм, злость, ложь. Второй волк-мир, любовь , доброта, надежда, истина и верность. Внук задумался над словами деда, - А какой волк побеждает? - спросил он. Старик улыбнулся и сказал... 1. Напиши небольшое сочинение-рассуждение из 6-8 предложенний, что мог ответить дед внуку. 2. Начни со слов: Мне кажется... Я думаю что... Старик улыбнулся и сказал...

Автор: Гость