Когда-то и Где-то Какой-то там Кто-то На Что-то задумал залесть. Но есть у Чего-то Не то чтобы Что-то, Но Что-то такое, Что есть. Поэтому Кто-то Свалился с Чего-то, Как только... Залез на него. Замените местоиме...
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Когда-то и Где-то Какой-то там Кто-то На Что-то задумал залесть. Но есть у Чего-то Не то чтобы Что-то, Но Что-то такое, Что есть. Поэтому Кто-то Свалился с Чего-то, Как только... Залез на него. Замените местоимения подходящими по смыслу существительными.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом и в парке Ленивый мальчишка На древо задумал залесть. Но есть у него Не то что бы Лень Но что то такое , Что есть. Поэтому Васька Свалился с той ветки, Как только Залез на него.
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