Когда в Баку 12:00 в Милане 09:00 часов Самалёт,совершавший полёт Баку-милан вылетел из Баку в 10:00 по местному времени и прибыл в Милан 13:00 по миланскуму веремени.Сколько часов летел самалёт?

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Когда в Баку 12:00 в Милане 09:00 часов Самалёт,совершавший полёт Баку-милан вылетел из Баку в 10:00 по местному времени и прибыл в Милан 13:00 по миланскуму веремени.Сколько часов летел самалёт?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Разница во времени между Баку и Миланом составляет минус 3 часа, так как в Баку 12 00 часов,а в Милане 09 00, ( 12 - 9 = 3 часа) , следовательно самолет вылетел из Баку по местному времени 10 00 часов, то время в Милане будет 07 00 часов, ( 10 - 3 = 7). Известно, что в Милан прибыл в 13 00 часов, 13 - 7 = 6 часов, или можно так узнать если в Милан прилетел самолет в 13 00 часов, то в Баку по местному времени будет 16 00 часов ( 13 = 3 = 16), 16 - 10 = 6 часов полета Ответ 6 часов летит самолет из Баку в Милан
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