Когда возникла Древнерусская литература? С чем это связано? Постарайтесь коротко передать содержание статьи Л. Дмитриева отметьте основные этапы развития древнерусской литерат уры! ПЖ Скорее!!!!!!

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Когда возникла Древнерусская литература? С чем это связано? Постарайтесь коротко передать содержание статьи Л. Дмитриева отметьте основные этапы развития древнерусской литерат уры! ПЖ Скорее!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Древняя русская литература - это начальный и исторически закономерный этап развития русской литературы. Историю русской литературы принято делить на две части: древнюю русскую литературу - от начала ее по XVII в. и новую русскую литературу – начиная с XVIII в. Древнерусская литература возникла в XI в. и завершила своё развитие в конце XVIIв. Она представляет собой начальный этап в истории русской литературы. Основная причина, объясняющая ее возникновение, связана с созданием древнерусского государства - Киевской Руси. По своим размерам и значению оно заняло одно из первых мест в Европе. Литература должна была помочь укреплению этого государства, поэтому её развитие тесно связано с историей Киевской Руси.
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