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Когда впервые организовали и начали играть баскетбол в Узбекистане
Когда впервые организовали и начали играть баскетбол в Узбекистане
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Начали играть в 1991 году. Если я не ошибаюсь))
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