Кого имел в виду русский историк С. М. Соловьев, когда написал, что он "был - не скажем избран, но выкрикнут царем" ?А) лжедмитрий первый. Б) михаил романов. В) лжедмитрий второй. Г) в. и. шуйский.
Кого имел в виду русский историк С. М. Соловьев, когда написал, что он "был - не скажем избран, но выкрикнут царем" ?А) лжедмитрий первый. Б) михаил романов. В) лжедмитрий второй. Г) в. и. шуйский.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Г ) В.И. Шуйский Руководитель боярского заговора князь Василий Шуйский "был не скажем избран,