Кокоы осонюе обязоность военослужителя
Разное
Кокоы осонюе обязоность военослужителя
Ответ(ы):
Гость:
Защищать свою родину соблюдать дисциплину несение боевого дежурства окозание помощи правохранительным органам
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