Кол-во (ног, усов, глаз) у ракообразных

Кол-во (ног, усов, глаз) у ракообразных

Ответ(ы):

Ответил Гость:
У рака 6 ног и две клешни, 2 уса, 2 фасеточных глаза
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