Коле надо вычислить значение числового выражения 1000+(120-60:3*2) задание надо назвать ??то будет первым сложение,деление и т.д
Математика
Коле надо вычислить значение числового выражения 1000+(120-60:3*2) задание надо назвать ??то будет первым сложение,деление и т.д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60/3=20 2)20*2=40 3)120-40=80 4)1000+80=1080
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