Коле надо вычислить значение числового выражения 1000+(120-60:3*2) задание надо назвать ??то будет первым сложение,деление и т.д

Математика

Коле надо вычислить значение числового выражения 1000+(120-60:3*2) задание надо назвать ??то будет первым сложение,деление и т.д

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