Колесо, длина окружности которого 1м2дм, на некотором расстоянии обернулось 600 раз. на том же расстоянии колесо, длина окружности которого на 4 дм больше первого, обернется . .. варианты 1) 480; 2) 450; 3) 420; 4) 39...
Колесо, длина окружности которого 1м2дм, на некотором расстоянии обернулось 600 раз. на том же расстоянии колесо, длина окружности которого на 4 дм больше первого, обернется . .. варианты 1) 480; 2) 450; 3) 420; 4) 390; 5) 600 раз
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 12 дм * 600 = 7 200 дм - расстояние, которое прошло 1 колесо 2) 12 + 4 = 16 дм - длина окружности 2 -го колеса 3) 7 200дм : 16дм = 450 оборотов сделает второе колесо Вот на)