Колесо, длина окружности которого 1м2дм, на некотором расстоянии обернулось 600 раз. на том же расстоянии колесо, длина окружности которого на 4 дм больше первого, обернется . .. варианты 1) 480; 2) 450; 3) 420; 4) 39...

Колесо, длина окружности которого 1м2дм, на некотором расстоянии обернулось 600 раз. на том же расстоянии колесо, длина окружности которого на 4 дм больше первого, обернется . .. варианты 1) 480; 2) 450; 3) 420; 4) 390; 5) 600 раз