Колесо велосипеда имеет радиус 40м Определите скорость велосипидиста если колесо делает 120 оборотов в минуту
Физика
Колесо велосипеда имеет радиус 40м Определите скорость велосипидиста если колесо делает 120 оборотов в минуту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=N/t=120/60= 2об/с w=2pi*n=4pi=12.5 рад/с
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