Коли деякій речовині масою 100 г було передано 750 Дж теплоти її температура збільши??ась від 25 до 40 С Яка це речовина

Физика

Коли деякій речовині масою 100 г було передано 750 Дж теплоти її температура збільши??ась від 25 до 40 С Яка це речовина

Автор: Гость