Коли деякій речовині масою 100 г було передано 750 Дж теплоти її температура збільши??ась від 25 до 40 С Яка це речовина
Физика
Коли деякій речовині масою 100 г було передано 750 Дж теплоти її температура збільши??ась від 25 до 40 С Яка це речовина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=100г=0,1кг Q=750Дж t₁=25°C t₂=40°C c-? Q=cm(t₂-t₁) Δt=(t₂-t₁)=40°C-25°C=15°C Q=cmΔt, c=Q/mΔt, c=750Дж/0,1кг*15°С=500Дж/кг°С по таблице находим, что с=500Дж/кг°С соответствует стали
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