Коли ми говоримо про Україну згадусмо Тараса Шев ченка. А які ще слова(предмети-символи, історичн памятки міста, імена людей тощо), на твою думку, асо ціюються з нашою Батьків щиною? Запиши.

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Коли ми говоримо про Україну згадусмо Тараса Шев ченка. А які ще слова(предмети-символи, історичн памятки міста, імена людей тощо), на твою думку, асо ціюються з нашою Батьків щиною? Запиши.

Автор: Гость