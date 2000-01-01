.коли юлі було 7 років то мамі було 30.мамі тепер 40 років.скільки років юлі. 2 䳿

.коли юлі було 7 років то мамі було 30.мамі тепер 40 років.скільки років юлі. 2 䳿

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Мама: 40-30=10 Юля: 10+7=17
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