Коля и Вася разрезали два одинаковых прямоугольника. У Коли получилось два прямоугольника каждый периметром 40 см, а у Васи - два прямоугольника каждый периметром 50 см. Какой периметр имели первоначально прямоугольники? Помоги...

Алгебра
Коля и Вася разрезали два одинаковых прямоугольника. У Коли получилось два прямоугольника каждый периметром 40 см, а у Васи - два прямоугольника каждый периметром 50 см. Какой периметр имели первоначально прямоугольники? Помогите, пожалуйста, с объяснением. Спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40×2=80 (см) периметр прямоугольника Коли 2) 50×2=100(см) пириметр ррямоуглльника Васи
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