Коля и Вася разрезали два одинаковых прямоугольника. У Коли получилось два прямоугольника каждый периметром 40 см, а у Васи - два прямоугольника каждый периметром 50 см. Какой периметр имели первоначально прямоугольники? Помоги...

Алгебра

Коля и Вася разрезали два одинаковых прямоугольника. У Коли получилось два прямоугольника каждый периметром 40 см, а у Васи - два прямоугольника каждый периметром 50 см. Какой периметр имели первоначально прямоугольники? Помогите, пожалуйста, с объяснением. Спасибо.

Автор: Гость