Коля раскрасил сначала 28 флажков, а потом раскрасил треть оставшихся. Сколько фла??ков раскрасил Коля?
Математика
Коля раскрасил сначала 28 флажков, а потом раскрасил треть оставшихся. Сколько фла??ков раскрасил Коля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается, что 28-это 2/3 все флажков. 28/2*1=14 флажков осталось раскрасить
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