Коля раскрасил сначала 28 флажков, а потом раскрасил треть оставшихся. Сколько фла??ков раскрасил Коля?

Математика

Коля раскрасил сначала 28 флажков, а потом раскрасил треть оставшихся. Сколько фла??ков раскрасил Коля?

Автор: Гость