Коля собирал модели автомобилей, самолётов и пароходов, причём автомобилей и самолётов у него было 56 моделей, а самолётов-на 12 моделей 》, чем пароходов. Сколько моделей каждого вида было у Коли если всего его коллекций насчи...

Математика
Коля собирал модели автомобилей, самолётов и пароходов, причём автомобилей и самолётов у него было 56 моделей, а самолётов-на 12 моделей 》, чем пароходов. Сколько моделей каждого вида было у Коли если всего его коллекций насчитывала 82 модели? Помогите мне пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
82-56=26 пароходов 26+12=38 самолетов 56-38=18 машин
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