Коля собирал модели автомобилей, самолётов и пароходов, причём автомобилей и самолётов у него было 56 моделей, а самолётов-на 12 моделей 》, чем пароходов. Сколько моделей каждого вида было у Коли если всего его коллекций насчи...

Математика

Коля собирал модели автомобилей, самолётов и пароходов, причём автомобилей и самолётов у него было 56 моделей, а самолётов-на 12 моделей 》, чем пароходов. Сколько моделей каждого вида было у Коли если всего его коллекций насчитывала 82 модели? Помогите мне пж

Автор: Гость