Коля взял трехзначное число МАМ и нашел произведение цифр этого трехзначного чис??а. У него получилось число АХ. Коля нашел произведение цифр и этого числа — получил Х. Известно, что одинаковыми буквами зашифрованы одинаковые ц...
Математика
Коля взял трехзначное число МАМ и нашел произведение цифр этого трехзначного чис??а. У него получилось число АХ. Коля нашел произведение цифр и этого числа — получил Х. Известно, что одинаковыми буквами зашифрованы одинаковые цифры, а разными буквами — разные цифры, например, в исходном числе совпадает цифра единиц и сотен. Найдите для каждой буквы свою цифру.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M = 4 , A = 1 , X = 6.
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