Коля взял трехзначное число МАМ и нашел произведение цифр этого трехзначного чис??а. У него получилось число АХ. Коля нашел произведение цифр и этого числа — получил Х. Известно, что одинаковыми буквами зашифрованы одинаковые ц...

Математика

Коля взял трехзначное число МАМ и нашел произведение цифр этого трехзначного чис??а. У него получилось число АХ. Коля нашел произведение цифр и этого числа — получил Х. Известно, что одинаковыми буквами зашифрованы одинаковые цифры, а разными буквами — разные цифры, например, в исходном числе совпадает цифра единиц и сотен. Найдите для каждой буквы свою цифру.

Автор: Гость