Коля заплатил за книги 34 р., и у него осталось две монеты, по 5р. каждый. Сколько рублей было у Коли до покупки книг ?

Математика
Коля заплатил за книги 34 р., и у него осталось две монеты, по 5р. каждый. Сколько рублей было у Коли до покупки книг ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5•2=10 рублей 10+34=44 рубля было у коли
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