Коля заплатил за книги 34 р., и у него осталось две монеты, по 5р. каждый. Сколько рублей было у Коли до покупки книг ?

Математика

Коля заплатил за книги 34 р., и у него осталось две монеты, по 5р. каждый. Сколько рублей было у Коли до покупки книг ?

Автор: Гость