Количество атомов в метане количеством 0,2 моль равно а)3,01*10^22 б)3,612*10^23 в)5,418*10^23 ??)6,02*10^23

Химия
Количество атомов в метане количеством 0,2 моль равно а)3,01*10^22 б)3,612*10^23 в)5,418*10^23 ??)6,02*10^23
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)3.612*10'23 _---------_---------_--------------------------------------------
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