Количество книг на двух полках было одинаковым. Когда с 1 полки переложили 18 книг на вторую, то на 2 полке книг стало в 3 раза больше , чем на первой. Сколько книг было на каждой полке первоначально ?
Математика
Количество книг на двух полках было одинаковым. Когда с 1 полки переложили 18 книг на вторую, то на 2 полке книг стало в 3 раза больше , чем на первой. Сколько книг было на каждой полке первоначально ?
Ответ(ы):
Гость:
54 книги было первоначально.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Биология
А4. Что является опорой тела для подтипа черепные? 1) позвоночник 2) череп 3) парные конечности 4) мускулистое сердце
Математика
Сумма четырёх чисел 210 , первое число составляет 2/5 этой суммы , второе число 1/4 первого числа , а третье число 3/5 суммы оставшихся двух чисел ...