Количество книг на двух полках было одинаковым. Когда с 1 полки переложили 18 книг на вторую, то на 2 полке книг стало в 3 раза больше , чем на первой. Сколько книг было на каждой полке первоначально ?

Математика
Количество книг на двух полках было одинаковым. Когда с 1 полки переложили 18 книг на вторую, то на 2 полке книг стало в 3 раза больше , чем на первой. Сколько книг было на каждой полке первоначально ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
54 книги было первоначально.
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