Количество книг на двух полках было одинаковым. Когда с 1 полки переложили 18 книг на вторую, то на 2 полке книг стало в 3 раза больше , чем на первой. Сколько книг было на каждой полке первоначально ?

Математика

Количество книг на двух полках было одинаковым. Когда с 1 полки переложили 18 книг на вторую, то на 2 полке книг стало в 3 раза больше , чем на первой. Сколько книг было на каждой полке первоначально ?

Автор: Гость