Количество книг на книжных полках больше 100 но меньше 150.Если все книги разложить в стопки по 10книг то в последней стопке не хватит 2 книг. Если все книги разложить в стопки по 7 книг то в 2 книги окажутся лишними. Сколько в...
Математика
Количество книг на книжных полках больше 100 но меньше 150.Если все книги разложить в стопки по 10книг то в последней стопке не хватит 2 книг. Если все книги разложить в стопки по 7 книг то в 2 книги окажутся лишними. Сколько всего книг на полках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-кол-во книг. если разложить по 10 то в последней будет 8 значит х оканчивается на 8 , если от х-2 то полученное число оканчивается на 6 и оно кратно 7. от 100 до 150 числа оканчивающиеся на 6 это {106, 116, 126,136,146} из них кратно 7 число 126. х=126+2=128
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