Количество книг на книжных полках больше 100 но меньше 150.Если все книги разложить в стопки по 10книг то в последней стопке не хватит 2 книг. Если все книги разложить в стопки по 7 книг то в 2 книги окажутся лишними. Сколько в...

Математика

Количество книг на книжных полках больше 100 но меньше 150.Если все книги разложить в стопки по 10книг то в последней стопке не хватит 2 книг. Если все книги разложить в стопки по 7 книг то в 2 книги окажутся лишними. Сколько всего книг на полках?

Автор: Гость