Количество красных шаров в урне на 20% больше , чем количество белых шаров . Всего шаров 22 .Сколько красных и белых шаров в урне ? решать уравнением помогите пж
Математика
Количество красных шаров в урне на 20% больше , чем количество белых шаров . Всего шаров 22 .Сколько красных и белых шаров в урне ? решать уравнением помогите пж
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