Количество Солнечного тепла и света ,поступающие тепла на земную поверхность ,__________ при движении от экватора к ________. Помогите плиз

География
Количество Солнечного тепла и света ,поступающие тепла на земную поверхность ,__________ при движении от экватора к ________. Помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество солнечного тепла и света, поступающего на земную поверхность, уменьшается при движении от экватора к полюсам.
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