Количество Солнечного тепла и света ,поступающие тепла на земную поверхность ,__________ при движении от экватора к ________. Помогите плиз

География

Количество Солнечного тепла и света ,поступающие тепла на земную поверхность ,__________ при движении от экватора к ________. Помогите плиз

Автор: Гость