Количество теплоты. Еденицы измерения. Удельная теплоемкость вещества. пишу билеты помогите напишите ответ коротко и ясно плиииз!!!

Физика
Количество теплоты. Еденицы измерения. Удельная теплоемкость вещества. пишу билеты помогите напишите ответ коротко и ясно плиииз!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество теплоты еденицы измерения Дж, кал удельная теплоемкость вещества Дж/(кг*С) , Дж/(кг*К)
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