Количество вещества меди выделившейся на железной пластине помещенной в 8% раствор сульфата меди 2 массой 200г
Химия
Количество вещества меди выделившейся на железной пластине помещенной в 8% раствор сульфата меди 2 массой 200г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu m(CuSO4) = 200 *0.08 = 16 г M(CuSO4) = 64+32+64=160 г/моль n(CuSO4) =16/160 = 0.1 моль n(Cu) = n(CuSO4) = 0.1 моль
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