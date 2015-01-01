Коллектив доцентов обязался к 18 марта 2015года разработать 432 варианта дляподготовки к ОГЭ по математике. Однако 4 доцента заболели и не вышли на ра боту. Каждому из оставшихся доцентов пришлось составлять на 9 в...

Коллектив доцентов обязался к 18 марта 2015года разработать 432 варианта дляподготовки к ОГЭ по математике. Однако 4 доцента заболели и не вышли на ра боту. Каждому из оставшихся доцентов пришлось составлять на 9 вариантов в день больше, чтобы выполнить обязательство. Сколько доцентов числилось в коллективе?