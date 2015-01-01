Коллектив доцентов обязался к 18 марта 2015года разработать 432 варианта дляподготовки к ОГЭ по математике. Однако 4 доцента заболели и не вышли на ра боту. Каждому из оставшихся доцентов пришлось составлять на 9 в...
Коллектив доцентов обязался к 18 марта 2015года разработать 432 варианта дляподготовки к ОГЭ по математике. Однако 4 доцента заболели и не вышли на ра боту. Каждому из оставшихся доцентов пришлось составлять на 9 вариантов в день больше, чтобы выполнить обязательство. Сколько доцентов числилось в коллективе?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть числилось х доцентов, каждый должен был составить 432/х вариантов. 4 доцента заболели, осталось х-4 доцента, каждый составил 432/(х-4), что на 9 вариантов больше.Составим уравнение 432/(х-4) - 432/х=9 432х-432х+1728= 9х квадрат-36х 9х квадрат-36х-1728=0 х квадрат - 4х -192=0 D=16+768=784 x=(4+28)/2=16 Ответ: 16 доцентов