коля заметил, что во время липового медосбора пчела вылетает из улья со скоростью 4мс и возвращается обратно через 7 мин со скоростью 2мс. На каком ра сстоя нии от улья расположена липа, с которой пчела взяла мед, есл...
коля заметил, что во время липового медосбора пчела вылетает из улья со скоростью 4мс и возвращается обратно через 7 мин со скоростью 2мс. На каком ра сстоя нии от улья расположена липа, с которой пчела взяла мед, если на сбор меда с липы во время одного полета пчела затрачивает 1мин. ДЕЙСТВИЯ С ПОЯСНЕНИЯМИ!!! ОТВЕТ БУДЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ 480 м
Ответ(ы):
Ответил Гость:
7-1=6 мин требуется на полет 4:2=2 раза - во столько скорость вылета из улья больше чем при возвращении в улей значит и время затраченное на полет тоже должна быть разница в 2раза 2мин она летела для сбора 4 мин летела оборатно 2мин=120сек 4м/c*120c=480м -расстояние до липы