Командующий турецким флотом, взятый в плен в ходе Синопского сражения: А) Ахмед Фа??к-паша Б) Сулейман-паша В) Абаза-паша Г) Осман-паша

История

Командующий турецким флотом, взятый в плен в ходе Синопского сражения: А) Ахмед Фа??к-паша Б) Сулейман-паша В) Абаза-паша Г) Осман-паша

Автор: Гость