Командующий турецким флотом, взятый в плен в ходе Синопского сражения: А) Ахмед Фа??к-паша Б) Сулейман-паша В) Абаза-паша Г) Осман-паша
История
Командующий турецким флотом, взятый в плен в ходе Синопского сражения: А) Ахмед Фа??к-паша Б) Сулейман-паша В) Абаза-паша Г) Осман-паша
Ответ(ы):
Гость:
Г) Осман-паша.......................
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