Комбайнер убрали рожь с поля за три дня в первый день они убрали 56 % поле, во второй день три седьмых того что убрали в первый день, в третий день остальные 36 га. найдите площадь поля

Математика

Комбайнер убрали рожь с поля за три дня в первый день они убрали 56 % поле, во второй день три седьмых того что убрали в первый день, в третий день остальные 36 га. найдите площадь поля

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