Комбайнер убрали рожь с поля за три дня в первый день они убрали 56 % поле, во второй день три седьмых того что убрали в первый день, в третий день остальные 36 га. найдите площадь поля

Математика
Комбайнер убрали рожь с поля за три дня в первый день они убрали 56 % поле, во второй день три седьмых того что убрали в первый день, в третий день остальные 36 га. найдите площадь поля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56/100+(56/100)*3/7=56/100*(1+3/7)=560/700- за 2 дня осталось 1-560/700=140/700 -1/5 часть поля 36га- и есть 5-ая часть , отсюда следует, что     36*5=180га ответ 180
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