Комбайн убрал поле площадью 48га за 3дня.Поле какой площади он может убрать за 7дней при такой же производительности?  

Алгебра
Комбайн убрал поле площадью 48га за 3дня.Поле какой площади он может убрать за 7дней при такой же производительности?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48:3=16 (га) убирает за 1 день 2) 16* 7=112 (га) за 7 дней Ответ: за 7 дней он может убрать поле в 112 га.
Гость:
1) 48 : 3 =16 га за 1 день 2) 16 х 7 =112 га поле такой площади уберут за 7 дней.
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