Комбайн убрал поле площадью 48га за 3дня.Поле какой площади он может убрать за 7дней при такой же производительности?

Алгебра

Комбайн убрал поле площадью 48га за 3дня.Поле какой площади он может убрать за 7дней при такой же производительности?

Автор: Гость